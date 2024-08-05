МВД объявило в розыск экс-замглавы антидопинговой лаборатории Соболевского

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МВД РФ объявило в розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Об этом сказано в базе данных ведомства.

При этом он объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ, название которой не уточняется. В карточке лишь указано, что Соболевский родился в подмосковном Фрязине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Соболевского могут разыскивать по делу о манипуляциях с базами данных российских спортсменов. Следователи уже завели на него дело о воспрепятствовании объективному расследованию, фигурантом которого также значится бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Теперь бывшему замглавы этой лаборатории грозит штраф или арест на срок до шести месяцев.

Служба внешней разведки России ранее предупредила, что США планируют новый этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. Так, готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике.

Проект, по информации спецслужб, якобы курируют Родченков и Соболевский. В СВР добавили, что они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.

