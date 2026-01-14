Форма поиска по сайту

02:58

Политика

Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем в истории США

Фото: whitehouse.gov

Вывод войск США из Афганистана, который произошел во время правления бывшего президента США Джо Байдена, стал самым позорным днем в истории Америки. С таким заявлением выступил действующий лидер США Дональд Трамп.

"Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Трамп регулярно критикует политику и решения Байдена на посту президента США. Ранее сообщалось, что Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме на изображение автопера, в использовании которого республиканец неоднократно упрекал команду Байдена.

В декабре Трамп отменил действие всех документов Байдена, которые были подписаны с помощью автопера. Это коснулось всех прокламаций, исполнительных указов, меморандумов и контрактов.

политиказа рубежом

