02:58

Политика

Трамп отменил все указы, подписанные автопером Байдена

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отменил действие всех документов своего предшественника Джо Байдена, которые были подписаны с помощью автопера. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

По его словам, это коснулось всех прокламаций, исполнительных указов, меморандумов и контрактов. Глава Белого дома назвал эти документы "недействительными, ничтожными и не имеющими дальнейшей силы".

"Все лица, получившие "помилования", "смягчения наказания" или любые другие юридические документы, подписанные таким образом, должны иметь в виду, что указанные документы полностью и окончательно аннулированы и не имеют юридической силы", – заключил Трамп.

Байден в интервью СМИ признавался, что при подписании указов, в частности, о помиловании, от его имени использовалось автоперо. Тем не менее все решения по данным указам принимались им лично. К автоподписи прибегали лишь тогда, когда предстояло подписать большое количество документов, заверял Байден.

Трамп критиковал предшественника за такой подход, отмечая, что сотрудники бывшей администрации США подписывали множество документов с помощью автопера от лица Байдена без его ведома.

Ранее Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме на изображение автопера, под которым поставлена подпись экс-президента. Фотография висит между двумя портретами Трампа, которые символизируют его первый и второй президентские сроки.

В октябре американский лидер перевел 37 заключенных, помилованных Байденом, в самую строгую тюрьму Соединенных Штатов. Речь идет о тюрьме штата Колорадо, в которой заключенные проводят 23 часа в день в полном одиночестве.

