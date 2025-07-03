Байден рассказал о звонках от европейских лидеров с просьбами вернуться в политику

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Экс-президент США Джо Байден рассказал о звонках от европейских лидеров, которые просят его вернуться в политику. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом подробностей бесед с ними Байден приводить не стал. Он лишь уточнил, что отказался от возвращения к политической деятельности. В настоящий период он только дает европейским лидерам советы, добавил экс-президент.

Байден также сообщил, что многое, над чем он "усердно работал", находясь на должности президента США, было утрачено при нынешней американской администрации. В частности, он упомянул НАТО, заявив, что при нем Альянс сильно укрепился. При этом в настоящее время ведутся разговоры о том, что США выйдут из объединения.

Ранее СМИ сообщили, что Байден продолжает ездить из своей резиденции в штате Делавэр на работу в Вашингтон, где занимается "загадочным проектом". При этом сотрудники, все еще работающие на экс-президента США, избегают каких-либо ответов на вопросы по поводу его деятельности.

Журналисты выяснили, что бесплатный офис в Вашингтоне предоставляется Байдену до июля. Предполагается, что он может работать над написанием книги или открытием библиотеки и фонда в свою честь.

