NYP: Байден занимается загадочным проектом в Вашингтоне

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Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить на работу в Вашингтон, где занимается "загадочным проектом". Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что Байден ездит в офис в Вашингтоне на поезде из своей резиденции в штате Делавэр. При этом сотрудники, все еще работающие на Байдена, избегают каких-либо ответов по поводу его деятельности.

По данным газеты, Байдену как экс-президенту предоставляется бесплатный офис в Вашингтоне до июля. Предполагается, что он может работать над написанием книги либо открытием библиотеки и фонда в свою честь.

Ранее Джо Байден опроверг заявления о своей недееспособности на посту главы государства. Он подчеркнул, что самостоятельно принимал важные решения, в том числе лично подписывал указы о помиловании, а также исполнительные распоряжения и законопроекты.

По информации СМИ, сотрудники Минюста США проведут расследование по поводу решения Байдена в последние дни своего президентства помиловать членов своей семьи и заключенных, которые были приговорены к смертной казни. В рамках расследования будет проверена компетентность Байдена, а также возможность подписывать акты о помиловании у других лиц втайне от экс-президента.