Байден опроверг заявления о своей недееспособности на посту президента США

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Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден опроверг заявления о своей недееспособности на посту главы государства. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на американские СМИ.

В заявлении Байден подчеркнул, что он самостоятельно принимал важные решения, в том числе лично подписывал указы о помиловании, а также исполнительные распоряжения и законопроекты.

"Любые предположения, что я не делал этого, нелепы и неверны", – отметил экс-президент США.

Ранее сообщалось, что сотрудники американского Минюста проведут расследование по поводу решения Байдена в последние дни своего президентства помиловать членов своей семьи и заключенных, которые были приговорены к смертной казни. В рамках расследования планировалось проверить компетентность политика.