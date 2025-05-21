Экс-врач Белого дома Джексон: Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев

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Бывший президент США Джо Байден, у которого обнаружили агрессивную форму рака простаты, может прожить от 12 до 18 месяцев, считает экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Такой прогноз, по его словам, дали многие урологи, с которыми он консультировался с момента оглашения диагноза.

"Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и, знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание", – подчеркнул Джексон в беседе с газетой Washington Free Beacon.

О заболевании Байдена стало известно 18 мая. Представители экс-главы США отметили, что онкология поддается гормональной терапии, поэтому заболевание можно контролировать. Байден и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения.

Вскоре после объявления диагноза политик опубликовал фотографию с супругой Джилл и кошкой Уиллоу. В подписи Байден выразил благодарность за слова поддержки и любовь.

Экс-главе американской администрации 82 года. В марте 2023 года Байден перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.