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19 мая, 15:42

Политика

Байден опубликовал первое фото после сообщений о раке

Фото: x.com/@JoeBiden

Экс-президент США Джо Байден опубликовал первую фотографию после сообщений о диагностировании у него рака. На фото он изображен вместе с супругой Джилл и кошкой Уиллоу.

Под постом, который размещен в соцсети Х, Байден выразил благодарность за слова поддержки и любовь.

"Как и многие из вас, мы с (супругой. – Прим. ред.) Джилл поняли, что мы становимся сильнее в трудные времена", – написал бывший президент.

Ранее представители Байдена сообщили, что у политика диагностировали агрессивную форму рака простаты. Онкология поддается гормональной терапии, поэтому заболевание можно контролировать. Кроме того, Байден и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения.

Экс-главе американской администрации 82 года. В марте 2023 года Байден перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

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