NYT: рак простаты диагностирован экс-президенту США Джо Байдену

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Экс-президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя политика.

Как он отметил, рак поддается гормональной терапии, поэтому заболевание можно эффективно контролировать. Также представитель политика подчеркнул, что Байден и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения.

Ранее от рака в возрасте 89 лет скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика. Его диагностировали онкологию в 2024 году, а 11 мая 2025 действующий лидер Уругвая Яманду Орси заявил о критическом состоянии Мухики.

При этом политик отказывался от дальнейшего лечения заболевания. Как отмечал экс-президент, его организм уже не смог бы перенести ни хирургического вмешательства, ни химиотерапии.