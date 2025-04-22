Мать певицы Бейонсе рассказала о найденном у нее раке груди

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Мать американской певицы Бейонсе Тина Ноулз рассказала в беседе с CBS о найденном у нее раке груди и способах борьбы с этим онкозаболеванием.

Ноулз призналась, что во время пандемии ей пришлось пропустить плановую маммографию и до 2024-го она не проходила обследование. В прошлом году женщина решила сделать скрининг, по результатам которого в левой груди 71-летней матери Бейонсе выявили две опухоли.

По словам женщины, одно из новообразований было доброкачественным. Но в правой груди врачи диагностировали ей рак первой стадии. В августе хирурги удалили опухоль. На данный момент она находится в ремиссии, уточнила Ноулз.

Однако после операции женщина серьезно заболела, поэтому чуть не пропустила церемонию награждения премией "Женщина года" по версии журнала Glamour. Бейонсе просила мать не ходить на мероприятие.

"Большую часть своей жизни я отказывалась от признания, не стала бы принимать награду, не хотела, чтобы на меня обращали внимание. Но тогда это было мое высказывание: "Я заслуживаю этого", – объяснила Ноулз, почему все-таки решила пойти на вручение премии.

Ранее голливудская актриса Кэти Бейтс, дважды победившая онкологию, заявила, что не собирается делать пластическую операцию по реконструкции груди. В 2012 году ей диагностировали рак молочной железы, в результате чего она перенесла двойную мастэктомию. Актриса отметила, что до операции у нее была тяжелая грудь, когда же ее удалили, выяснилось, что ее вес был 4,5 килограмма.

