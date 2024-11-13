Актриса Кэти Бейтс рассказала, как пережила рак и двойную мастэктомию

Фото: ТАСС/АР/Richard Shotwell

Голливудская актриса Кэти Бейтс, дважды победившая онкологию, заявила, что не собирается делать пластическую операцию по реконструкции груди. Об этом она рассказала в подкасте MeSsy с Кристиной Эпплгейт и Джейми-Линн Сиглер.

Так, в 2003 году у актрисы обнаружили рак яичников, от которого она излечилась после операции и девяти месяцев химиотерапии. Далее, в 2012 году, Бейтс, которой на тот момент было 64 года, диагностировали рак молочной железы, в результате чего она перенесла двойную мастэктомию.

Актриса призналась, что ее близкая подруга уговаривала ее сделать пластическую операцию груди. Однако актриса решила не ложиться под скальпель хирурга.

"В том возрасте, в котором я была, я думала о том, что я действительно не хочу через это проходить. Я просто не хотела этого делать. Знаете, у меня не было партнера, я была взрослой и не думала, что у меня будут отношения в дальнейшем. И в этой ситуации у меня возник вопрос: "Зачем мне это нужно?" – объяснила актриса.

Бейтс отметила, что до операции у нее была тяжелая грудь, когда же ее удалили, выяснилось, что ее вес был 4,5 килограмма.

"Это, наверное, звучит странно, но у меня была большая грудь. Очень большая. И мне нравится, что у меня ее нет", – заключила актриса.

Ранее звезда "Офиса" Дженна Фишер рассказала, что победила рак груди. В декабре 2023 года у актрисы обнаружили рак груди первой стадии. Она прошла лечение через операцию, химиотерапию и лучевую терапию. Химиотерапия длилась 12 недель, а лучевая терапия – еще три.

Фишер потеряла волосы во время химиотерапии и некоторое время носила парики и шляпы с волосами. Она подчеркнула, что делится своей историей, чтобы побудить других женщин проходить обследование груди.