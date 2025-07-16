Atlantic: США сожгут партию печенья, предназначенную для детей Афганистана

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Американская администрация распорядилась уничтожить партию высококалорийного печенья, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, сообщает RT со ссылкой на The Atlantic.

По словам двух источников, в ближайшие две недели эта еда "превратится в пепел".

Как уточнили журналисты, речь идет о почти 500 тоннах печенья на сумму около 800 тысяч долларов, закупленных Агентством США по международному развитию (USAID) еще при бывшем президенте страны Джо Байдене. Продукты находятся на складе в Дубае.

После приостановки внешней помощи сотрудники USAID пытались добиться разрешения на поставку, однако не получили ответа. Решение об уничтожении партии было принято из-за истекающего срока годности, уточняется в публикации.

Согласно оценке издания, этого объема печенья достаточно, чтобы обеспечить недельное питание для 1,5 миллиона детей.

Ранее в Азербайджане уничтожили 639 килограммов луковых колец, изготовленных на российском предприятии "Мираторг-Запад", из-за обнаружения в партии патогенных бактерий.

При этом внутреннее расследование "Мираторга" не выявило нарушений норм пищевой безопасности в данной продукции. Луковые кольца соответствовали санитарным нормативам и требованиям технических регламентов таможенного союза.