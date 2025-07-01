Партия луковых колец из России уничтожена в Азербайджане из-за бактерий

Фото: afsa.gov.az

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило на своем сайте об уничтожении 639 килограммов луковых колец, завезенных из России.

Как указало ведомство, исследование проб выявило в продукции патогенные бактерии. Производителем луковых колец является российское предприятие "Мираторг-Запад".

Ранее сотрудники красноярского Роспотребнадзора нашли кишечную палочку в продающихся в магазинах банках из-под газировки. Специалисты связали находку с негигиеничным хранением товара в маркетах.

Во время анализа эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, которые составили основную часть микробов, а также условно-патогенные микроорганизмы.

До этого кишечную палочку и другие бактерии выявили в заготовках шашлыка. Мясо для эксперимента было закуплено как в гипермаркетах, так и на столичных рынках.