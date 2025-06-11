В египетской клубнике выявили превышенное в 14 раз содержание плесени

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Специалисты испытательной лаборатории воронежского филиала центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОП АПК) выявили превышение содержания плесени и дрожжей в быстрозамороженной клубнике, которая была доставлена из Египта в Россию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В результате проведенной экспертизы специалисты обнаружили, что содержание дрожжей в клубнике превышает допустимые значения в 2 раза, а плесени – в 14. Таким образом, были нарушены условия технического регламента таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Эксперты связали такое превышение показателей с нарушением санитарных правил и температурного режима во время хранения и поставки товара. Специалисты предупредили, что данная продукция может быть опасна для здоровья, так как содержащиеся в клубнике микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества, которые могут привести к аллергии, дисбиозу кишечника (нарушение качественного или количественного состава микрофлоры) и отравлению.

Ранее глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Роспотребнадзор и Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проверить дубайский шоколад на фальсификат и опасные компоненты.

В результате контрольной закупки было установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствовала обязательным требованиям технического регламента "Пищевая продукция в части ее маркировки". По словам Павлова, у продукта отсутствовала информация об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках и многом другом. Кроме того, были выявлены вредные добавки и загрязняющие вещества.

