Общественники попросили проверить дубайский шоколад на фальсификат и опасные компоненты

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Роспотребнадзор и Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проверить дубайский шоколад на фальсификат и опасные компоненты. Об этом сообщает газета "Известия".

Он отметил, что организация провела исследование сладости, которая на сегодняшний день широко продается. По данным Павлова, цена импортного товара в стране варьируется от 199 рублей за 40 граммов, 351 рубля за 75 граммов и до 622 рублей за 130 граммов.

"В результате контрольной закупки и мониторинга установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствуют обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки)", – указал общественник.

Как он подчеркнул, у шоколада отсутствовала информация на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции.

Кроме того, были выявлены вредные добавки и такие загрязняющие вещества, как 3-монохлорпропандиол (3-MCPD), глицидиловые эфиры жирных кислот, токсины плесени и канцерогены.

По словам первого вице-президента Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолта Хамзатова, дубайский шоколад ввозят в Россию из Турции и Иордании, как правило, к Дубаю он не имеет никакого отношения. Он призвал понимать, что ореховые компоненты в составе товара могут вызвать сильнейшую аллергию, о чем должно быть указано на упаковке.

В свою очередь, Павлов предложил ввести маркировку дубайского шоколада, при помощи которой можно было бы выявлять нелегальную продукцию и недобросовестных продавцов.

Ранее шеф-кондитер Инга Беляева объяснила, что в качественном шоколаде, в отличие от фальсификата, отсутствует пальмовое масло. Как отметила специалист, в настоящем шоколаде не может быть имитационных продуктов.

По ее словам, некоторые производители прибегают к использованию заменителей из-за дороговизны масла какао. В качестве них могут выступать различные жиры, в том числе ореховый или кондитерские жиры.

