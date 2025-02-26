"Известия": фальсификат молочной продукции нашли у 14 производителей

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Фальсификат под видом натуральных продуктов, содержащих растительные жиры, продавали 14 производителей молочной продукции. Товары были обнаружены в федеральных сетях "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О'КЕЙ", "Верный", "Семишагофф" и других. Об этом сообщает газета "Известия".

Общественный совет при Роспотребнадзоре во главе с Олегом Павловым обратился к министерству промышленности и торговли с просьбой изъять товар из оборота и в Генеральную прокуратуру.

Производители выдавали за натуральные продукты масло и творог, содержащие запрещенные трансглутаминазу, стерины и растительные жиры. В их числе оказались АО "ТМК "Тверца", ООО "Молпром", АО "Фурмановский гормолзавод", ООО "Вознесенское", ООО "Балтком Юни", ООО "Масжирпром", ООО "Лав Продукт", ООО "Курский сыродельный завод", ООО "Восход", ООО "Горизонт", ООО "Сливочная страна", ООО "Молсбыт", ООО "Милково" и ООО "Мосальский молочный завод".

С 2022 года по январь 2025 года компании получили от Роспотребнадзора и Россельхознадзора 474 предупреждения, из которых порядка 75 были связаны с конкретными фактами и признаками фальсификации продукции.

Кроме того, у изготовителей уже были зафиксированы случаи применения запрещенной в России трансглютаминазы, которая используется для увеличения массы продукции, а также стеринов, применяемых для продления срока годности.

"За первый месяц 2025 года на кассах российских магазинов благодаря системе маркировки было заблокировано 143,6 миллиона товаров. Основными причинами стал истекший срок годности, некорректность кода маркировки или попытки под одним кодом продать несколько товаров, что должно говорить о попытке легализации продукции недобросовестных предпринимателей", – заявили в операторе "Честного знака" Центра развития перспективных технологий.

В рейтинге продуктов, которые чаще всего блокировались, лидирует молочная продукция. За месяц система не позволила реализовать 49,5 миллиона товаров с истекшим сроком годности.

Причиной писем совета в ведомства стали материалы потребителей "Общественного контроля", которые указывают на систематические случаи продажи фальсифицированных молочных продуктов. Также совет внес перечисленные компании в реестр фальсификаторов.

По словам главы "Общественного контроля" Всеволода Вишневецкого, проверки производителей и их продукции проводят регулярно. В процессе специалисты выбирают товары с низкой ценой на рынке, которая, по мнению экспертов, не соответствует марке масла и творога. Общественник отметил, что надзорные ведомства не могут помешать проникновению фальсификата в магазины в связи с мораторием на проверки бизнеса.

В свою очередь, Генпрокуратура обратилась к региональным органам, в субъекте которых производят перечисленные товары, и попросила инициировать проверки.

Между тем в России зафиксировали рост объемов подделок сыров и сливочного масла. Доля фальсификата в молочной отрасли на протяжении последних 10 лет планомерно снижалась и в последние годы достигла минимума в 1,5%. В последнее время наблюдается рост числа нарушений как в традиционной торговле и сегменте HoReCa, так и в сетевой рознице.