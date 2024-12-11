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Кишечная палочка обнаружена в белорусском сыре предприятия "Молочный мир". Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора на сайте.

Ведомство обратилось в департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза с просьбой изменить статус Щучинского филиала ОАО "Молочный мир" в реестре предприятий Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль".

При отборе проб и дальнейшем использовании продукции предприятий Россельхознадзор призвал руководствоваться соответствующими правилами. Ведомство поручило довести эту информацию до сведения руководителей органов управления ветеринарией регионов РФ, а также всех заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Ранее эксперты Роскачества во время исследования продукции некоторых брендов рыбных консервов выявили превышение концентрации плесени и мышьяка. Так, превышение допустимой нормы мышьяка (больше в 1,5 раза) выявили в рыбных закусках (путассу) от компании "Маркет Перекресток". Кроме того, в продукции (путассу и горбуша) "Сухогруза" нашли несоответствие по общей обсемененности бактериями.