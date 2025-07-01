"Мираторг" не выявил нарушения норм пищевой безопасности в луковых кольцах

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Внутреннее расследование "Мираторг" не выявило несоответствия нормам пищевой безопасности в продукции предприятия "Мираторг-Запад", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило, что в исследовании проб партии луковых колец, изготовленных на данном предприятии, выявили патогенные бактерии. В результате было уничтожено 639 килограммов продукции, завезенной из РФ.

После этого "Мираторг" провел собственное расследование. Результаты анализа, полученные в аккредитованном испытательном центре ФГБНУ "ВНИРО" (ЛЦ "АтлантНИРО"), показали, что луковые кольца соответствуют санитарным нормативам и требованиям технических регламентов таможенного союза.

"Производственный процесс компании "Мираторг" благодаря строгому контролю качества и безопасности позволяет создавать высококачественную продукцию. Компания подтверждает свою приверженность международным стандартам пищевой продукции", – указано в заявлении.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку в варениках с картошкой. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

Анализ показал, что продукция "Агрокомплекс Выселковский", Globus, "ВкусВилл", "У Палыча", "Ермолино", "Мясницкий ряд" и других предприятий не соответствует опережающему стандарту ведомства и не может претендовать на присвоение государственного "Знака качества".