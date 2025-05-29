Опасное лекарство обнаружили в "Сыре Стародубском"

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Лекарство клозантел, которое приводит к слепоте, обнаружено в сыре российского производителя "Сыр Стародубский". Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как объяснило ведомство, данный препарат применяется в ветеринарии для лечения рогатого скота, однако для человека он крайне опасен. По словам специалистов Россельхознадзора, производитель не дождался полного выведения лекарства из организма животных, вследствие чего оно оказалось в сыре.

Кроме того, ведомство указало, что "Сыр Стародубский" использовал в производстве микробную трансглютаминазу, или же "мясной клей", который применяется для улучшения товарного свойства продукта. При этом он запрещен в России из-за недоказанной безопасности.

Вместе с тем специалисты ведомства нашли нарушения в продукции ИП Нуртазаева Е. Б. из Астраханской области. В изготовленном масле были бактерии группы кишечной палочки.

Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарного надзору выявила в сметане "Нижняя Тавда" компании "Тюменьмолоко" азитромицин. Это стало причиной решения Россельхознадзора о приостановке действия декларации о соответствии на эту сметану. Производителю также было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

