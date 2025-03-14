Россельхознадзор нашел антибиотик азитромицин в сметане "Нижняя Тавда"

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарного надзору выявила азитромицин в сметане "Нижняя Тавда", которую производит компания "Тюменьмолоко". Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в феврале 2024 года Управлением службы по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам были отобраны пробы сметаны "Нижняя Тавда". По результатам исследований оказалось, что в ней присутствовали следы азитромицина.

В среду, 12 марта, Россельхознадзор приостановил действие декларации о соответствии на сметану "Нижняя Тавда". Производителю вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отмечается, что с 9 января по 14 марта 2025 года было прекращено и приостановлено действие четырех деклараций о соответствии на пищевую продукцию.

Ранее в хинкали "Ложкаревъ", которые выпускает подмосковная компания ООО "Шельф-2000", были обнаружены сальмонеллы.

Информация о выявлении в образце продукции патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, поступила в Россельхознадзор в феврале этого года. Проба была взята в магазине "Светофор", расположенном в кировском городе Кирово-Чепецке.

До этого столичный Роспотребнадзор изъял из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки "Самокат" в результате проверок в отношении ООО "Умный Ритейл".

Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушение температурного режима хранения продукции, хранение товаров с истекшим сроком годности и многое другое.