МИД РФ: США мстят за свой позор в Афганистане, спонсируя террористов

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Вашингтон не смирился со своим проигрышем и бегством из Афганистана и теперь пытается всевозможными способами отомстить за это, в том числе спонсируя террористические организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По его словам, США раскачивают ситуацию в этом регионе, используя возможности своих разведывательных служб и спонсируя ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), а также другие подобные организации.

Таким образом, отметил Кабулов, Штаты пытаются нанести ущерб пришедшему к власти в Афганистане движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее Кабулов заявлял, что МИД РФ и Минюст РФ сказали Владимиру Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

Президент РФ, в свою очередь, отметил, что вопрос о признании движения "Талибан" постоянно обсуждается. По его словам, Россия учитывает мнение каждой страны региона по этому вопросу, и решение будет вырабатываться вместе.

Путин добавил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать исходя из реалий.