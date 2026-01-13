Эксперт Новикова: отказ от подписок поможет восстановить личный бюджет после Нового года

Работодатель не имеет права снижать сотрудникам оклад из-за праздничных дней в январе, предупредили эксперты. Каких выплат ждать россиянам в начале 2026 года, а также как выровнять бюджет после новогодних праздников, расскажет Москва 24.

Все по формуле

Работодатели не имеют права снижать фиксированный оклад в январе из-за длинных новогодних праздников. Сократить размер выплат можно только тем сотрудникам, чей доход зависит от фактически отработанного времени или объема выполненных работ, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не дает работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в статье 112 ТК РФ: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше", – сказал он.

Парламентарий добавил, что для работников, труд которых оплачивается по сдельной или почасовой системе, Трудовой кодекс предусматривает дополнительные выплаты за нерабочие праздничные дни. Их порядок и размер устанавливаются коллективным договором или локальным актом. Если же сотрудник выходил на работу в праздничный день, оплата производится по повышенному тарифу.

Говырин также отметил, что из-за длинных выходных могут сдвигаться сроки выплаты зарплаты: если установленная дата совпадает с праздником, деньги должны быть перечислены накануне.

"Именно поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда", – заключил парламентарий.

В свою очередь, экономист Василий Колташов пояснил, что график выплаты зарплат в январе в России зависит от финансовых возможностей работодателя и специфики деятельности компании. По его словам, в крупных организациях средства часто переводят заранее, чтобы сотрудники могли спланировать расходы на праздничный период, а также нередко выплачивают премии, особенно в сфере образования.

Однако в небольших компаниях или при временной занятости выплаты, по словам эксперта, могли задерживаться вплоть до середины февраля.

Колташов также напомнил, что в российской системе оплаты труда зарплата рассчитывается помесячно, а не почасово или понедельно. Порядок выплаты аванса и окончательного расчета определяется внутренними правилами компании: аванс может начисляться за несколько рабочих дней января или за половину месяца, а основная часть зарплаты, как правило, перечисляется в начале февраля после завершения расчетного периода.

Не паниковать

Фиксированный оклад, который установлен для сотрудника в месяц – это фундаментальная гарантия Трудового кодекса. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Длинные новогодние праздники действительно не позволяют работодателю на каком-либо основании уменьшать размер зарплаты сотруднику с фиксированным окладом. То есть, если подписан трудовой договор, где есть оклад, а сотруднику заплатили меньше денег, это прямое нарушение ТК и нужно требовать полную сумму", – сказала она.

Однако, по словам эксперта, исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет.





Марина Новикова независимый финансовый советник Для работников со сдельной оплатой труда ситуация иная: их заработок зависит от объема выполненных задач. Если сотрудники не работали в праздничные дни, оплата за них не начисляется. Однако, если сдельщики трудились в официальные нерабочие праздничные дни, их труд должен быть оплачен не менее чем в двойном размере, согласно статье 153 ТК РФ.

При получении зарплаты важно сверить сумму с расчетным листком. Если обнаружено необоснованное уменьшение, первый шаг – запросить объяснения у бухгалтерии и работодателя, напомнила специалист.

Юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24 добавил, что в случае, если работодатель уклоняется от выплаты положенной по закону зарплаты, сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда (ГИТ).

"К жалобе необходимо приложить доказательство в виде расчетного листа, в котором будет отражен недостаток суммы", – подчеркнул он.





Денис Хмелевской юрист Если факт недоплаты будет доказан, работодателю грозит наказание по статье о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (5.27 КоАП РФ). Должностному лицу, а также индивидуальному предпринимателю (ИП) грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, юридическому – от 30 до 50 тысяч рублей.

В свою очередь, говоря о восстановлении личного бюджета после каникул, Марина Новикова рекомендовала не впадать в панику и не садиться на жесткую финансовую "диету" – это часто приводит к срывам.

"Вместо этого можно предпринять несколько разумных шагов. Провести аудит подписок и автоплатежей, отказавшись от неиспользуемых сервисов, ежемесячно требующих деньги. Сократить траты на еду вне дома, готовя обеды самостоятельно или пользуясь бизнес-ланчами. Бороться с импульсивными покупками, дав себе 24–48 часов на раздумье перед крупным приобретением. Искать бесплатные или бюджетные развлечения – многие культурные и городские события доступны без затрат", – отметила она.

Однако эксперт отметила, что на некоторых категориях – здоровье, образование и профессиональное развитие, а также безопасность – экономить не стоит.

Практический план на месяц может включать аудит трат за предыдущий период, составление бюджета с приоритетом на обязательные платежи (ЖКХ, кредиты, связь) и использование кешбэков по банковским картам (топливо, аптеки, подарки), помня, что скидка не повод покупать ненужное, заключила Новикова.