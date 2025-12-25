Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:52

Юрист Кваша: работодателю грозит до 5 лет лишения свободы за задержку зарплат

Деньги по плану? Что грозит компаниям, которые задерживают выплаты сотрудникам

В Госдуме предложили пятикратно увеличить штрафы за просрочку любых выплат на работе. Насколько реализуема инициатива и что грозит недобросовестным компаниям, разбиралась Москва 24.

Навести порядок в сфере оплаты

В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении материальной ответственности работодателей в случае задержки различных выплат, сообщает РИА Новости.

Подготовленное депутатами КПРФ предложение предполагает, что необходимо в 5 раз увеличить компенсации сотрудникам, которые сталкиваются с задержкой зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.

Мы считаем, что это необходимый шаг для наведения порядка в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся по всей стране.
Юрий Афонин
первый зампредседателя ЦК КПРФ

Согласно пояснительной записке, новый механизм расчета обяжет работодателя выплачивать проценты в размере не менее 1/30 действующей ключевой ставки Центробанка РФ за каждый день просрочки. Данная мера призвана заменить существующий порядок, при котором компенсация составляет 1/150 ставки.

В разговоре с агентством Юрий Афонин раскритиковал нынешние штрафные санкции, назвав их формальными. Они создают ситуацию, в которой недобросовестным работодателям выгодно нарушать закон. При этом на фоне непрекращающегося роста цен и тарифов любая просрочка в выплатах приводит к реальным финансовым потерям для сотрудников.

Однако, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в случае повышения штрафов следует учитывать и создание дополнительной финансовой нагрузки на работодателя.

Наиболее подходящей площадкой для всестороннего обсуждения инициативы является трехсторонняя комиссия, в которой представлены профсоюзы, объединения работодателей и представитель правительства. Именно в таком диалоге могут быть выработаны сбалансированные предложения, отметил парламентарий в разговоре с Москвой 24.

Недопустимость задержек зарплат является безусловным принципом. Тем не менее, могут существовать объективные, хотя и не длительные причины, по которым выплаты могут быть отсрочены. Кроме того, уже существуют уголовная ответственность за невыплату зарплаты и установленный порядок компенсации.
Ярослав Нилова
глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также депутат добавил, что в данном вопросе необходим взвешенный баланс.

"С одной стороны, нужно не навредить, чтобы в итоге граждане не остались без рабочих мест. С другой, важно обеспечить дисциплину выплат и недопустимость ситуаций, когда средства используются для иных целей, а лишенные законного заработка люди вынуждены брать кредиты и нести дополнительные финансовые потери. Учитывая наличие конкретного предложения, оно, как минимум, требует серьезного и детального обсуждения", – подчеркнул Нилов.

Уголовная ответственность?

При этом юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша отметил, что инициатива по ужесточению мер за задержку зарплаты технически реализуема.

"Но стоит помнить, что деятельность частных предпринимателей сопряжена с рисками. Их доходы не всегда стабильны, что объективно может приводить к ситуациям, когда средства для своевременного расчета с сотрудниками отсутствуют", – отметил юрист в разговоре с Москвой 24.

Для тех, кто столкнулся с невыплатой, основной последовательностью действий остается подача жалоб в контролирующие органы: Государственную инспекцию труда, прокуратуру или профсоюзные организации, такие как Федерация независимых профсоюзов России. Для этих надзорных инстанций заявление о задержке зарплаты является достаточным основанием для проведения проверки и привлечения к ответственности, добавил эксперт.

Важно отметить, что нарушением считается уже следующий день просрочки после установленной даты выплаты зарплаты (ст. 236 ТК РФ). Чем дольше период задержки, тем больше начисляется компенсация в пользу работника.
Дмитрий Кваша
юрист, управляющий партнер консалтингового бюро

Если же задержка выплаты носит длительный и существенный характер, для руководителя организации может наступить уголовная ответственность (ст.145.1 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье достигает 5 лет лишения свободы, особенно если просрочка повлекла за собой тяжкие последствия для жизни или здоровья сотрудников, заключил Кваша.

Старкина Маргарита

