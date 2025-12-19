Юрист Шайдуллина: сотрудника могут уволить за появление в офисе в новогоднем колпаке

Сотрудники могут получить штраф за украшение рабочего места к Новому году, считают юристы. Как безопасно создать праздничное настроение в офисе и о чем важно помнить, чтобы избежать проблем, разбиралась Москва 24.

Декор вне закона

За украшение рабочего места сотруднику может грозить штраф, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью РИА Новости.

По его словам, если сотрудник без разрешения размещает в офисе новогодний декор, нарушителя имеют право привлечь к дисциплинарной ответственности. Но если украшения станут угрозой здоровью коллег – к материальной или даже административной.

При этом саму организацию тоже может ждать штраф от инспекции согласно статье о нарушении государственных нормативных требований охраны труда (5.27.1 КоАП РФ). В таком случае юридических лиц ждет наказание в размере до 80 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 200 тысяч.

Более высокие штрафы предусмотрены в случае, если украшение рабочих мест подпадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), отметил Хаминский.





Александр Хаминский юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, организации – на 400 тысяч рублей. Кроме того, в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего виновный будет привлечен к уголовной ответственности. Наказание может составить до семи лет лишения свободы.

По правилам пожарной безопасности в офисе нельзя подключать к сети самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, пояснил юрист.

Он добавил, что более строгие ограничения действуют в производственных помещениях, цехах и заводах. Руководство имеет право запретить сотрудникам носить украшения, такие как цепочки, кольца и так далее, потому что они могут привести к травмам при работе с оборудованием.

Чтобы не допустить проблем, юрист порекомендовал согласовывать желание украсить что-либо с руководством или службой охраны труда.

Накрыли банкет

По мнению дизайнера и интерьерного психолога Ирины Макаровой, некачественными дешевыми электрическими или самодельными гирляндами не стоит украшать рабочее место еще и потому, что они могут вызвать чувство бессознательной тревоги. Такой декор утомляет нервную систему.

Достойной альтернативой станут автономные световые элементы на батарейках с теплым, мягким светом. Они создают ощущение уюта, не раздражают и абсолютно безопасны, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Ирина Макарова дизайнер и интерьерный психолог Другой момент – это работа с цветом и фактурами. Новогоднее настроение прекрасно создает текстиль и спокойные природные оттенки: елово-зеленый, теплый бежевый, графит, бордо.

По словам дизайнера, главное при украшении рабочего места – соблюдать умеренность, не нужен перегруз и визуальный шум. Для создания праздничной атмосферы зачастую достаточно добавить несколько элементов.

"Это могут быть праздничные подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки или природные элементы: живые или стабилизированные хвойные ветки, шишки, лаконичные композиции из дерева или стекла", – перечислила Макарова.

Она предупредила, что излишний декор усиливает состояние усталости и снижает концентрацию внимания.

"Лучше одна аккуратная композиция или несколько точечных акцентов, чем попытка создать праздник за счет обилия новогодней атрибутики", – подчеркнула эксперт.

В свою очередь, юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина отметила в разговоре с Москвой 24, что в преддверии Нового года руководство может наказать сотрудников не только за украшение рабочего места.

"Надо быть особенно осторожными при проведении праздничных банкетов. Важно помнить, что любые посиделки с коллегами необходимо согласовывать с руководством. В противном случае оно имеет полное право применить дисциплинарное взыскание, что встречается достаточно часто", – предупредила эксперт.

При этом наказание может последовать, даже если несогласованное мероприятие организуют вечером. Часто в локальных документах прописывают, что сотрудники обязаны покинуть офис после окончания трудового дня, отметила юрист.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Кроме того, за нахождение на территории организации в состоянии алкогольного опьянения подчиненного могут уволить по статье о расторжении трудового договора по инициативе работодателя (81 ТК РФ).

Любителям ярких новогодних элементов в образе также важно помнить, что, если в компании прописан строгий дресс-код, лучше не экспериментировать.

"Если работодателю не понравится, что сотрудник встречает клиентов в красном колпаке или в очках со снеговиками и елочками, то он также вправе будет применить дисциплинарное наказание, а при повторном случае – уволить", – предупредила Шайдуллина.

Однако она отметила, что в предновогодние дни к использованию праздничных аксессуаров в основном относятся лояльно.