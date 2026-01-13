Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 23:54

Спорт

Майкл Каррик стал главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Фото: ТАСС/IMAGO/News Images/Alfie Cosgrove

Английский футболист Майкл Каррик был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Каррик сыграл за "Манчестер Юнайтед" 464 матча, выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

После завершения карьеры в 2018 году он присоединился к тренерскому штабу клуба и работал под руководством известных тренеров Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера.

Сам Каррик заявил, что для него большая часть возглавить "Манчестер Юнайтед". По его словам, главная задача заключается в том, чтобы помощь игрокам достичь необходимого уровня, которого ожидают от подобного клуба.

"Я уже работал с рядом игроков и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность делу и способность добиться успеха здесь. В этом сезоне еще есть за что бороться, мы готовы сплотить всех и подарить болельщикам выступления, которых заслуживает их верная поддержка", – подчеркнул Каррик.

Ранее стало известно, что испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Контракт с ним заключен до лета 2028 года. Карседо приступил к своим обязанностям 8 января.

В свою очередь, бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. До него пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года.

Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА

Читайте также


спорт

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика