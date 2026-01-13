Майкл Каррик стал главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Фото: ТАСС/IMAGO/News Images/Alfie Cosgrove

Английский футболист Майкл Каррик был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Каррик сыграл за "Манчестер Юнайтед" 464 матча, выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

После завершения карьеры в 2018 году он присоединился к тренерскому штабу клуба и работал под руководством известных тренеров Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера.

Сам Каррик заявил, что для него большая часть возглавить "Манчестер Юнайтед". По его словам, главная задача заключается в том, чтобы помощь игрокам достичь необходимого уровня, которого ожидают от подобного клуба.

"Я уже работал с рядом игроков и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность делу и способность добиться успеха здесь. В этом сезоне еще есть за что бороться, мы готовы сплотить всех и подарить болельщикам выступления, которых заслуживает их верная поддержка", – подчеркнул Каррик.

Ранее стало известно, что испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Контракт с ним заключен до лета 2028 года. Карседо приступил к своим обязанностям 8 января.

В свою очередь, бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. До него пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года.