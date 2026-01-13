ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности о переходе Баринова

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщил в телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Баринов, по его словам, в настоящее время проходит медицинский осмотр для финализации процесса перехода.

Ранее защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит", покинув московский ЦСКА. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Кроме того, испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Контракт с ним заключен до лета 2028 года. Карседо приступил к своим обязанностям 8 января.