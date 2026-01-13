Форма поиска по сайту

ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности о переходе Баринова

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщил в телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Баринов, по его словам, в настоящее время проходит медицинский осмотр для финализации процесса перехода.

Ранее защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит", покинув московский ЦСКА. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Кроме того, испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Контракт с ним заключен до лета 2028 года. Карседо приступил к своим обязанностям 8 января.

Футболист Писарев рассказал, легко ли стать профессиональным спортсменом

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

