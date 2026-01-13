Форма поиска по сайту

13 января, 21:30

Транспорт

Российский и узбекский самолеты опасно сблизились в небе над Казахстаном

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолеты авиакомпаний "Победа" и Uzbekistan Airways опасно сблизились в небе над Казахстаном. Об этом сообщил Минтранс республики, передает РИА Новости.

Некоторые казахстанские СМИ писали, что 10 января над небом города Шымкента два воздушных судна оказались друг к другу так близко, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS. Экипажи получили сигнал и оперативно приняли меры для предотвращения столкновения.

Минтранс Казахстана информацию подтвердил и уточнил, что российский лайнер следовал из Москвы в Самарканд, а рейс Uzbekistan Airways направлялся из Термеза в Москву. Для расследования авиационного инцидента будет создана комиссия.

"Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает 3 месяца, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ", – добавили в ведомстве.

Ранее самолет незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в архангельском аэропорту. Инцидент произошел 9 января после посадки борта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Архангельск. Пассажиров высадили из лайнера через заднюю дверь, угроз безопасности не было.

Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван

транспортза рубежом

