Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи со случаем кори в МГУ

Фото: Москва 24

Столичное управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию после выявления случая кори на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, расположенного на улице Моховой, сообщает пресс-служба ведомства.

Заболевание было зафиксировано у одного студента 6 января. К расследованию привлечены 9 специалистов территориального отдела управления федеральной службы в ЦАО, которые уже определили круг контактных лиц в учебном корпусе, их количество составило 40 человек.

Уточняется, что в связи с этим посещение учебного заведения в очном формате временно ограничено. Запрет касается как студентов, так и преподавателей, которые не предоставили информацию о вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени М. В. Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по г. Москве", – заключили в ведомстве.

Похожая ситуация произошла в МГУ в октябре. Тогда корь выявили на химическом факультете. Роспотребнадзор провел эпидрасследование и определил круг контактных лиц. В него вошли свыше 1,8 тысячи человек. Факультет был переведен на дистанционное обучение.

