Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за сообщений о кори в МГУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори на химическом факультете МГУ имени Ломоносова и определил круг контактных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что в круг контактных лиц вошли свыше 1,8 тысячи человек. Случай кори был зарегистрирован у студента первого курса химического факультета.

Ведомство направило администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе факультета, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.

Ранее стало известно, что химический факультет МГУ был переведен на дистанционное обучение из-за случая кори. В связи с этим в университетской клинике совместно с территориальным отделом столичного управления Роспотребнадзора организована вакцинация.

