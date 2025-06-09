Показатели заболеваемости корью в России были превышены в 2024 году

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В России в 2024 году зафиксировали превышение в 11 раз среднемноголетнего показателя заболеваемости корью. Об этом можно узнать из опубликованного доклада Роспотребнадзора.

"Превышение <…> в отношении гемофильной инфекции – в 13,4 раза (2,41 против 0,18), кори – в 11 раз (15,35 против 1,38), краснухи – в 6 раз (0,18 против 0,03), коклюша – в 4,5 раза (22,24 против 4,92)", – говорится в документе.

В прошлом году на территории России было выявлено 22 455 случаев кори, показатель в 1,72 раза выше по сравнению с уровнем заболеваемости 2023 года. Зарегистрировано четыре летальных случая среди не привитых детей.

Между тем единичный случай кори был зафиксирован 3 июня у воспитанника детского сада на юге Москвы. В связи с этим Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты уже выявили круг лиц, которые контактировали с заболевшим.

Также эпидемиологическое расследование было начато из-за кори, которую выявили у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ). Университету было направлено предписание, в котором ведомство потребовало организовать противоэпидемические мероприятия.