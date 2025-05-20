Дистанционное обучение введено в учебном корпусе МГУ из-за кори у студента

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Дистанционное обучение введено до 2 июня в учебном корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова из-за выявленной кори у студента филологического факультета. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

Эта мера затронет тех, кто не имеет сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании. При этом остальные могут посещать учебный корпус, который расположен по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 51.

В настоящее время специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, в том числе определяют тех, кто контактировал со студентом филологического факультета для недопущения распространения инфекции. За состоянием круга контактных лиц следят врачи. Также организована дезинфекция помещений в здании.

Ситуация находится на контроле администрации МГУ и столичного управления Роспотребнадзора. Кроме того, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию студентов и преподавателей вуза, у которых нет сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне сокращения программ вакцинации населения зафиксировала рост вспышек смертельно опасных болезней, включая корь, менингит и желтую лихорадку. При этом организация также не исключила вспышки практически исчезнувших болезней вроде дифтерии.

В организации призвали мировое сообщество инвестировать в программы по иммунизации для того, чтобы не допустить отката в снижении детской смертности, которое было достигнуто за последние 50 лет. Главы ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за это время вакцины могли бы спасти более 150 миллионов жизней. Особую озабоченность вызывают у организации вспышки кори по всему миру.

