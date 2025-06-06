Единичный случай кори выявлен в детском саду на юге Москвы

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Единичный случай кори был зафиксирован 3 июня у воспитанника детского сада в ГБОУ "Школа № 1450 "Олимп". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В связи с этим ведомство начало эпидемиологическое расследование. Специалисты уже выявили круг лиц, которые контактировали с заболевшим.

В настоящее время организована профилактическая работа, в том числе детсаду было направлено предписание о том, что им нужно провести противоэпидемические мероприятия. Например, руководству придется ограничить очное посещение дошкольного учреждения воспитанниками и сотрудниками, которые не вакцинировались против кори или не болели ею ранее, а также провести иммунизацию против инфекции по эпидемическим показаниям.

Ранее эпидемиологическое расследование было начато из-за кори, которая была выявлена 3 июня у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ). Уже определен круг лиц, которые контактировали с заболевшим.

Университету было направлено предписание, в котором столичное управление Роспотребнадзора потребовало организовать противоэпидемические мероприятия в здании, в том числе провести иммунизацию против кори по эпидемическим показаниям. Также руководство ВАВТ решило перевести на дистанционный режим студентов, которые учатся в корпусе на Воробьевском шоссе.

