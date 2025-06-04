Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори в Академии внешней торговли

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Эпидемиологическое расследование начато из-за кори, которая была выявлена 3 июня у студента международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство уже направило ВАВТ предписание, в котором потребовало организовать противоэпидемические мероприятия в здании, в том числе провести иммунизацию против кори по эпидемическим показаниям, а также ограничить очное посещение учреждения тем, кто не вакцинирован против кори или ранее не болел ею.

Кроме того, уже определен круг лиц, которые контактировали с заболевшим. Организована профилактическая работа.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, руководство ВАВТ решило перевести на дистанционный режим студентов, которые учатся в корпусе, расположенном на Воробьевском шоссе.

"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в ВАВТ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее дистанционное обучение было введено в учебном корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова из-за выявленной кори у студента филологического факультета. Эта мера коснулась только тех, кто не имел сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании. При этом остальные могли посещать учебный корпус, который расположен на улице Ленинские Горы.

