ВОЗ предупредила об увеличении устойчивых к антибиотикам инфекций

Каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире в 2023 году был устойчив к лечению антибиотиками, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В новом докладе ВОЗ указано, что с 2018-го по 2023 год более 40% отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" продемонстрировали увеличение устойчивости, когда в среднем их доля увеличивается ежегодно лишь на 5–15%.

Наибольшие показатели устойчивости зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть случаев заражения оказалась резистентна к антибиотикам. В то же время в Африке лишь каждый пятый случай заболевания не поддавался такому лечению.

