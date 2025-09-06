Собянин: Москва продолжит увеличивать объемы производства лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва продолжит увеличивать объемы производства лекарств и поддерживать фармпредприятия. Об этом Сергей Собянин заявил в мессенджере MAX.

Градоначальник напомнил, что столица является одним из самых крупных фармацевтических центров России. По его словам, в городе работают свыше 300 предприятий, которые специализируются на выпуске лекарств и медицинских изделий. При этом в компаниях трудятся около 30 тысяч работников.

"Предприятия выпускают широкую линейку препаратов, включая современные лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и вакцины", – подчеркнул глава города.

В частности, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" сформирован отраслевой фармацевтический кластер, в состав которого входят 14 компаний. Их сотрудники разрабатывают и производят лекарственные средства.

Среди достижений предприятий кластера Собянин выделил несколько значимых разработок. Например, был создан первый российский препарат для лечения рассеянного склероза. Также разработано средство для борьбы с болезнью Бехтерева.

Кроме того, в ОЭЗ выпускают препараты, направленные на лечение воспалительных заболеваний и опухолей, и лекарственное средство, которое эффективно снижает концентрацию глюкозы в крови и применяется для лечения диабета 2 типа.

В настоящий момент продукцию столице по офсетным контрактам поставляют три предприятия – ПК-137, "Велфарм-М" и "Р-Опра".

"В ближайшее время планируется закончить строительство предприятия "Генериум-Некст", которое будет выпускать генно-инженерные лекарства, в том числе от наследственных и редких заболеваний", – обратил внимание глава города, добавив, что сейчас в городе строится и проектируется еще пять производств.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что столичные предприятия увеличили производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. За первый квартал года они выпустили продукции на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.