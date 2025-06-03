Столичные компании увеличили производство лекарств и медизделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Столичные предприятия увеличили производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. За первый квартал года они выпустили продукции на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

За первый квартал текущего года компаниям удалось произвести свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

"В Москве более 300 предприятий выпускают лекарства и медицинские изделия. Компании изготавливают препараты, которые используются в неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и других сферах медицины", – подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выпуск средств для заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ вырос на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы – на 67,3%, а для лечения органов дыхательной системы – более чем в 2 раза.

На заводах группы компаний "Р-Фарм" выпускают лекарственные средства, активные фармацевтические субстанции и высокотехнологические медицинские системы.

Флагманский завод "Спутник Технополис" наладил выпуск противоопухолевого средства для терапии онкологических заболеваний, в том числе колоректального рака, рака молочной железы и яичников. Кроме того, предприятие начало производить биотехнологические препараты, которые используются в онкологии и при аутоиммунных патологиях.

С начала года завод "Р-Опра" изготовил свыше 280 тысяч упаковок в рамках офсетных контрактов. В настоящее время на нем готовится производство новых лекарств, востребованных в онкологии, эндокринологии и неврологии.

Фармацевтическая компания "Сервье Рус" способна обеспечивать стабильные поставки препаратов для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний. Экспорт ее лекарств в страны Евразийского экономического союза увеличился в 2 раза. В скором времени компания намеревается начать производство инновационного препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа.

При этом в мае компания подписала меморандум с Российской ассоциацией эндокринологов. Он предполагает рост уровня информированности и приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Как указала гендиректор "Сервье" Яна Ростовцева, меморандум также направлен на реализацию широкого спектра инициатив, среди которых информационно-образовательные и просветительские программы. Также особое внимание будет обращено на пациентоцентричность. Согласно модели, пациент будет активным участником процесса лечения, понимать его цели и соблюдать рекомендации специалиста.

Тем временем и столичные предприятия химической промышленности увеличивают производство и успешно обеспечивают рынок необходимыми товарами. Они занимаются выпуском мыла, а также средств для стирки, уборки и полировки. Кроме того, предприятия производят парфюмерию и косметику, краски, лаки и химические волокна.

