Мишустин заявил, что доля российских жизненно важных лекарств должна вырасти до 90%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доля отечественных жизненно важных лекарств должна вырасти до 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества "Знание".

"Чтобы обеспечить людям качественную медицинскую помощь, нужны собственные эффективные лекарства. Главная задача – сделать доступнее для граждан передовые подходы к профилактике и лечению", – цитирует его ТАСС.

При этом доля медицинских изделий должна достигнуть 40%. Также должно вырасти и производство полностью российских ветеринарных вакцин. Выпуск вакцин за следующие 6 лет планируется увеличить на 25%. Это поможет аграриям ставить новые рекорды, добавил Мишустин.

Ранее в ГНЦ "Институте иммунологии" предположили, что отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников аллергии может быть введена в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года. Вакцину удалось разработать на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции.

Все необходимые этапы доклинических исследований успешно пройдены. Они продемонстрировали безопасность и специфическую активность вакцины. Ученые находятся на этапе завершения второй фазы испытаний, результаты могут быть представлены в июле или августе.

