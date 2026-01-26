Эскалаторы в переходе станции "Октябрьская" закроют на ремонт с 2 февраля

Фото: ТАСС/Александр Ярик

Эскалаторы в переходе со станции "Октябрьская" на Кольцевую линию поочерeдно закроют на ремонт с 2 февраля по 30 апреля. Об этом сообщила Московского метрополитена.

Узнать подробную информацию о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее на трехмесячный ремонт закрыли эскалатор на станции "Марьина Роща". Ремонт затронет эскалатор, обслуживающий выходы № 2–5.

В Московском метрополитене подчеркнули, что работы на Люблинско-Дмитровской линии будут идти с 14 января по 15 апреля.