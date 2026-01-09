На станции метро "Марьина Роща" эскалатор закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции "Марьина Роща" закроют на трехмесячный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Работы на Люблинско-Дмитровской линии будут идти с 14 января по 15 апреля 2026 года. Ремонт затронет эскалатор, обслуживающий выходы №2–5.

Жителей столицы просят искать актуальную информацию о работах в метро в официальном мобильном приложении "Метро Москвы" или на сайте транспортной компании.

Ранее в Дептрансе Москвы предупредили, что участок Калининской линии столичного метро закроют с 9 по 11 января. В этот период не будет движения поездов на участке между станциями "Новокосино" и "Новогиреево". Специалисты проведут замену перекрестного стрелочного съезда.