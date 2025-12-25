Форма поиска по сайту

25 декабря, 14:04

Транспорт

Участок Калининской линии метро закроют с 9 по 11 января

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Участок Калининской линии столичного метро закроют с 9 по 11 января, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

В этот период не будет движения поездов на участке между станциями "Новокосино" и "Новогиреево". Здесь специалисты проведут замену перекрестного стрелочного съезда.

"Также во время закрытия проведем ряд ремонтных работ на участке", – добавили в ведомстве.

На время ограничений можно будет воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также построить маршрут через МЦД-4. Жителей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты заранее. Также на станциях будут дежурить сотрудники ЦОМП.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что в столичном метро в преддверии Нового года появилось более 200 новых указателей. Они помогут найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Визуальные материалы можно найти на 36 станциях 11 линий метрополитена. Отмечается, что они останутся на станциях до конца января 2026 года.

