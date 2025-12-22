Форма поиска по сайту

22 декабря, 10:49

Город

Новые центры притяжения появятся у станции МЦК Лихоборы в рамках проекта КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько новых центров притяжения москвичей и гостей города появятся в столичном районе Коптево в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект о реорганизации неэффективно используемого участка в проезде Черепановых, возле станции Лихоборы МЦК и одноименного остановочного пункта МЦД-4, опубликован на портале мэра и правительства Москвы. Благодаря проекту преобразится территория площадью свыше 2 гектаров.

В настоящее время рядом с участком расположена жилая застройка со школами, колледжем, школой плавания, досуговым центром, магазинами и другими объектами.

"Здесь построят 43,76 тысячи квадратных метров недвижимости, включая объекты спортивной, деловой и торгово-бытовой инфраструктуры. Таким образом, в районе Коптево появится несколько новых центров притяжения москвичей и гостей города", – отметил Ефимов.

После реализации проекта КРТ здесь появится около тысячи рабочих мест. При этом инвестиции в развитие территории оцениваются в 12,84 миллиарда рублей. Бюджетный эффект может составить 510,79 миллиона рублей ежегодно.

"На участке возле станции МЦК Лихоборы появится современная спортивная инфраструктура. Вокруг существующей хоккейной коробки построят современные зрительские трибуны общей площадью 610 квадратных метров, в которых оборудуют технические помещения и комфортные раздевалки", – добавил глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ожидается, что застройщик безвозмездно передаст спортивную инфраструктуру на баланс Москвы. В итоге жители получат полноценный ледовый стадион. Также планируется возвести многофункциональный центр площадью 34,06 тысячи квадратных метров и торговый центр с ярмаркой площадью свыше 9 тысяч "квадратов".

Ранее город одобрил пилотный проект КРТ жилой застройки на юго-западе Москвы в районе Черемушки. Рядом находится станция метро "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метрополитена. Проект должны реализовать в течение 5 лет, оператором КРТ жилой застройки будет выступать Московский фонд реновации.

Собянин: новые детские сады и крытый каток появятся в Бирюлеве Восточном

