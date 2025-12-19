Форма поиска по сайту

19 декабря, 12:11

Город

Новостройка по программе реновации появится в районе Проспект Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Проспект Вернадского появится новостройка по программе реновации, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на улице Удальцова, владении 30, корпусе 3. Жилой дом построят на участке площадью 0,4 гектара. По словам Овчинского, предельная площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров, при этом более 9 тысяч из них будут определены под жилые пространства, а около 600 квадратных метров – под нежилые.

"Новостройка расположится в районе с развитой инфраструктурой: рядом есть школа, торговый центр, магазины, а также парк 50-летия Октября", – отметил руководитель департамента.

Он также указал на то, что в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения дома по программе реновации в Западном административном округе были внесены изменения.

Правила землепользования и застройки – это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки, а также что допустимо на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.

Ранее стало известно, что на Амурской улице в районе Гольяново на востоке Москвы появился новый жилой комплекс на 245 квартир по программе реновации.

Общая площадь ЖК превысила 26,7 тысячи "квадратов". В соответствии с принципами безбарьерной среды, на входах в подъездах нет ступеней и порогов. Кроме того, 5 квартир были адаптированы для маломобильных граждан – там обустроены широкие дверные проемы и коридоры, а в санузлах установлено дополнительное оборудование.

город

