В районе Царицыно возвели 14 жилых домов по программе реновации

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В районе Царицыно в Москве возвели 14 новостроек с начала реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь жилья в постройках составляет более 190 тысяч квадратных метров – это примерно 3,5 тысячи квартир. Благодаря улучшенной отделке горожане могут не тратить время на ремонт, а сразу же переехать в новое жилье.

"Сейчас в новые жилые комплексы в районе переехали или находятся в процессе переселения около 2,6 тысячи семей. Всего в Царицыне предстоит расселить 141 старый дом, где проживают около 36 тысяч человек", – сказал Ефимов.

Так как все новые жилые комплексы находятся недалеко от старых пятиэтажек, жителям не нужно будет привыкать к новой инфраструктуре, они могут сохранить привычный образ жизни.

"Из 14 новостроек в Царицыне четыре возвели с начала года. Они расположились на улицах Бехтерева, Ереванской и Кантемировской. В этих жилых комплексах было спроектировано в общей сложности 1,4 тысячи квартир", – добавил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что в подъездах новостроек установлены лифты, предусмотрены комнаты для консьержей и для хранения детских колясок, велосипедов. На первых этажах есть помещения для объектов социальной и торговой инфраструктуры. Там могут появиться магазины, аптеки, пункты выдачи, кафе.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что контроль строительства домов осуществлялся на всех этапах. На 14 площадках было проведено 212 выездных проверок, эксперты смотрели на качество работ и материалов. В результате оформлены заключения о соответствии домов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что с начала года на юго-востоке Москвы по программе реновации переехали уже около 1,8 тысячи семей. Больше всего граждан, получивших новое жилье, в районе Люблино – там новоселье отметили 1,1 тысячи семей. Также в новостройки переехали более 350 семей из Выхина-Жулебина и еще по 100 семей – в районах Лефортово и Текстильщики.