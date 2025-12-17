Около 1,8 тыс семей на юго-востоке Москвы переехали в новостройки по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала года в новые дома по программе реновации на юго-востоке Москвы переехали уже около 1,8 тысячи семей, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего на юго-востоке Москвы по действующей программе новое жилье получат 60 тысяч семей", – сказал он.

Больше всего граждан, получивших новое жилье, в районе Люблино – там новоселье отметили 1,1 тысячи семей. Также в новостройки переехали более 350 семей из Выхина-Жулебина и еще по 100 семей – в районах Лефортово и Текстильщики.

Переселение в рамках программы проходило в пределах районов, поэтому новоселам не придется привыкать к новой инфраструктуре.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, бесплатной услугой "Помощь в переезде" воспользовались уже 1,3 тысячи семей. Из них свыше 800 проживают в Люблине, около 300 – в Выхине, а в районах Лефортово и Текстильщики заявки на перевозку вещей оставили примерно по 80 семей.

"Услугу можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – уточнил Овчинский.

Ранее стало известно, что с начала года на севере столицы в новые дома по реновации переехали около 2,5 тысячи семей. Под заселение горожанам передали уже почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа.

В новые квартиры переехали более 750 семей Западного Дегунина, 735 семей из Головинского района и еще примерно 350 – из Бескудниковского района.

