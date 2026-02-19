CNN: Гейтс отменил выступление на саммите в Индии из-за обвинений в связях с Эпштейном

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс отменил выступление на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Индии из-за обвинений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда миллиардера.

В фонде пояснили, что решение принято, чтобы не отвлекать внимание от ключевых тем саммита. При этом, по данным телеканала, отмена произошла всего за несколько часов до начала речи Гейтса. Истинные причины не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в материалах по делу Эпштейна обнаружили информацию о том, что Гейтс заразился венерическим заболеванием после интимных связей с "девушками российского происхождения". Такая информация была обнаружена в письмах, которые Эпштейн отправлял самому себе в 2013 году.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.