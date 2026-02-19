Форма поиска по сайту

19 февраля, 10:12 (обновлено 19.02.2026 10:52)

Транспорт

Движение временно затруднено на проспекте Андропова в районе станции метро "Технопарк"

видео: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта на проспекте Андропова в районе станции метро "Технопарк" по направлению в область временно затруднено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Объехать участок можно через Третье транспортное кольцо (ТТК) и Варшавское шоссе. В Дептрансе также призвали водителей быть внимательными при построении маршрута.

В свою очередь, в департаменте ЖКХ заявили, что специалисты городских служб локализовали вытекание воды на проезжую часть проспекта Андропова в районе дома 10а. В настоящее время дорожное полотно рабочие приводят в порядок.

"Инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей, оно осуществляется в штатном режиме", – добавили в департаменте.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что циклонический вихрь продолжает движение на север. Пик снегопада в Москве и Подмосковье придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. Затем снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру 20 февраля.

Из-за погодных условий 19 февраля на дорогах столицы возможны локальные задержки наземного транспорта. Из-за снегопада некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на ряде улиц столицы наблюдается значительное затруднение дорожного движения. Уровень загруженности дорог оценивается в 7 баллов, а средняя скорость транспортных средств составляет 23 километра в час.

Снегопад закончится в Москве утром 20 февраля

транспорт

