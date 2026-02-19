Мужчина подорвал гранату при попытке задержания в Ростовской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовного розыска получили информацию, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка.

"Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно, боевой гранаты", – уточнили в МВД.

Министерство добавило, что сам злоумышленник погиб, двое полицейских получили травмы.

Ранее житель Первоуральска Свердловской области забаррикадировался в одной из квартир дома 8 по улице Малышева и угрожал взорвать гранату.

На место ЧП прибыли полицейские, бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР. Жителей дома эвакуировали, а злоумышленника задержали. У него не нашли никаких криминальных и взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По данным СК, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.