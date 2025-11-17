Житель Первоуральска заперся в квартире и пригрозил взорвать гранату

Фото: телеграм-канал 112

Житель Первоуральска Свердловской области пригрозил взорвать гранату в квартире дома, где он заперся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Инцидент произошел в доме № 8 по улице Малышева. Уточняется, что на месте ЧП работают сотрудники силовых служб. В региональном главке МВД сообщили, что сотрудники полиции пытаются убедить мужчину добровольно открыть дверь в квартиру.

"На место происшествия по указанию начальника Свердловского главка МВД Александра Мешкова для оказания практической помощи местному ОВД направлены наиболее профессиональные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД. <…> Также в эпицентр событий выдвинулись бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР", – уточнил начальник пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.

На место ЧП также доставили мать дебошира. При этом полицейские выясняют, есть ли кто-то еще в квартире. Согласно информации телеграм-канала SHOT, мужчина мог взять в заложники ребенка и женщину. Гражданин может быть пьян или под воздействием запрещенных веществ.

При этом из самого дома эвакуировали не менее 50 жителей. Глава Первоуральска Игорь Кабец призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. По его словам, ситуация находится под контролем – жители дома направлены в безопасное место, а здание оцеплено.

"Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку", – написал он в своем телеграм-канале.

По некоторым данным, мужчина, запершийся дома, ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за грабеж, разбойное нападение, а также за причинение вреда здоровью.

Ранее полицейские задержали мужчину, который угрожал сбросить гранату из окна квартиры жилого дома в ТиНАО в Москве. Он был в состоянии опьянения и бранился из окна. Прибывшие на место полицейские задержали фигуранта и доставили его в территориальный отдел МВД. Граната в руках мужчины оказалась муляжом.

