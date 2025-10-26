Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 21:10

Происшествия
Главная / Новости /

Bild: полиция в ФРГ ранила мужчину, грозившего взорвать гранату в ресторане

Полиция в ФРГ ранила мужчину, грозившего взорвать гранату в ресторане – СМИ

Фото: 123RF.com/pixel1962

Немецкие полицейские при задержании ранили мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в ресторане, сообщает газета Bild.

По предварительным данным, злоумышленник вошел в ресторан китайской кухни "Чайна Гарден Билефельд", пробыл там какое-то время, а затем потребовал выпивки. Далее последовал спор, в ходе которого мужчина показал гранату и пригрозил ее взорвать.

Сообщается, что во время задержания полицейские выстрелили в мужчину, две пули попали ему в колено. Задержанный 62-летний мужчина в настоящее время проживает в Билефельде. Ранее он уже имел судимость, уверены журналисты.

Ранее женщина напала с ножом на прохожих на улице немецкого Мюнхена. Инцидент произошел вечером 7 июня около площади Терезиенвизе. 30-летняя женщина с ножом в руках ранила нескольких человек. Сотрудники полиции ранили ее при задержании. После этого женщине сделали экстренную операцию, но она скончалась в больнице.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика