Bild: в Германии медбрат убил девять человек ради "спокойной" смены

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В Германии медбрата обвинили убийстве 9 человек, а также в покушении на убийство 34 пациентов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецкую прокуратуру.

По данным издания, фигурант работал в отделении паллиативной помощи. Отмечается, что мужчина вводил пациентам смертельные инъекции, чтобы "обеспечить себе спокойную ночь на работе".

Медбрата арестовали еще в июле прошлого года. В ходе расследования правоохранителям пришлось эксгумировать как минимум четыре тела.

Ранее на юге Турции мужчина напал на своего врача в больнице из-за якобы вживления искусственного интеллекта (ИИ). Конфликт произошел между 62-летним Туфаном Сарачоглу и 34-летним врачом Бураком Еруком. Мужчина не менее четырех раз ударил последнего ножом. Охранники больницы нейтрализовали нападавшего, после чего полиция его задержала.

Выяснилось, что около семи месяцев назад врач провел операцию на мозге Сарачоглу. По мнению турка, Ерук вживил ему в голову ИИ и сейчас управляет им через вживленный чип.

